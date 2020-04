La patrimoniale è vicina. Sapete chi lo dice? (Di mercoledì 15 aprile 2020) La parola spaventa risparmiatori ed eredi, ovvero chi ha qualcosa e magari molto da parte, accantonato o più spesso piovutogli dal cielo. In Italia quasi tutte le forze politiche si affannano ad assicurare i cittadini, in quanto elettori, che non vi sarà nessuna imposta patrimoniale. Ultimamente anche Romano Prodi. Un altro esempio di come sia lontana la Germania. Non che là tutti siano d’accordo. Certamente no, ma per i tedeschi la patrimoniale non è un tabù. Vengono discusse in concreto ipotesi di prelievi, soprattutto a carico dei più ricchi, a copertura degli aiuti pubblici. Senza pudori Stefan Bach, economista del noto Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (Diw), entra nel merito su come ripartire le maggiori imposte fra addizionali sui redditi alti e appunto un’imposta sui grandi patrimoni. Anche a carico dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) La parola spaventa risparmiatori ed eredi, ovvero chi ha qualcosa e magari molto da parte, accantonato o più spesso piovutogli dal cielo. In Italia quasi tutte le forze politiche si affannano ad assicurare i cittadini, in quanto elettori, che non vi sarà nessuna imposta. Ultimamente anche Romano Prodi. Un altro esempio di come sia lontana la Germania. Non che là tutti siano d’accordo. Certamente no, ma per i tedeschi lanon è un tabù. Vengono discusse in concreto ipotesi di prelievi, soprattutto a carico dei più ricchi, a copertura degli aiuti pubblici. Senza pudori Stefan Bach, economista del noto Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (Diw), entra nel merito su come ripartire le maggiori imposte fra addizionali sui redditi alti e appunto un’imposta sui grandi patrimoni. Anche a carico dei ...

Un altro esempio di come sia lontana la Germania. Non che là tutti siano d’accordo. Certamente no, ma per i tedeschi la patrimoniale non è un tabù. Vengono discusse in concreto ipotesi di prelievi, ...

Museo Epper di Ascona, la Fondazione modifica lo scopo

Chi si oppone alla vendita della proprietà al vicino albergo di lusso la definisce 'una furberia ... Praticamente legava il lascito patrimoniale allo stabile in via Albarelle 14. È comunemente noto ...

Chi si oppone alla vendita della proprietà al vicino albergo di lusso la definisce 'una furberia ... Praticamente legava il lascito patrimoniale allo stabile in via Albarelle 14. È comunemente noto ...