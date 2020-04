Incidente Gaia e Camilla, novità dopo la maxi-perizia: “Genovese non poteva vederle” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Mentre il mondo è in pausa per l’emergenza coronavirus la legge fa il suo corso e lavora, ad esempio, per trovare la soluzione all’Incidente che lo scorso dicembre stroncò la vita delle giovani Gaia e Camilla su Corso Francia, a Roma. Nella giornata di oggi è stata enunciata la nuova perizia operata da Mario Scipioni, nominato dal procuratore Roberto Felici. La maxi-perizia è stata richiesta per definire la dinamica dell’Incidente ancora avvolto nel mistero, da quel tragico 22 dicembre, quando il giovane Pietro genovese, a bordo della sua auto, investì e uccise le due ragazze che correvano mano nella mano. Ad oggi la nuova perizia ha emesso il suo giudizio: il figlio del regista Paolo Genovese non poteva vedere Gaia e Camilla che correvano lontane dalle strisce pedonali. “Un secondo e mezzo avrebbe salvato la vita delle ... Leggi su italiasera Gaia e Camilla investite a Corso Francia : drone e ingegnere aerospaziale per ricostruire incidente (Di mercoledì 15 aprile 2020) Mentre il mondo è in pausa per l’emergenza coronavirus la legge fa il suo corso e lavora, ad esempio, per trovare la soluzione all’che lo scorso dicembre stroncò la vita delle giovanisu Corso Francia, a Roma. Nella giornata di oggi è stata enunciata la nuovaoperata da Mario Scipioni, nominato dal procuratore Roberto Felici. Laè stata richiesta per definire la dinamica dell’ancora avvolto nel mistero, da quel tragico 22 dicembre, quando il giovane Pietro genovese, a bordo della sua auto, investì e uccise le due ragazze che correvano mano nella mano. Ad oggi la nuovaha emesso il suo giudizio: il figlio del regista Paolo Genovese nonvedereche correvano lontane dalle strisce pedonali. “Un secondo e mezzo avrebbe salvato la vita delle ...

italiaserait : Incidente Gaia e Camilla, novità dopo la maxi-perizia: “Genovese non poteva vederle” - 007Vincentxxx : RT @fanpage: Ultim'ora I risultati della superperizia sul tragico incidente di Corso Francia in cui sono morte Camilla Romagnoli e Gaia Von… - fanpage : Ultim'ora I risultati della superperizia sul tragico incidente di Corso Francia in cui sono morte Camilla Romagnoli… - giuliog : RT @romatoday: Incidente in Corso Francia, il perito: 'Gaia e Camilla non erano sulle strisce' - Paola55459402 : RT @romatoday: Incidente in Corso Francia, il perito: 'Gaia e Camilla non erano sulle strisce' -