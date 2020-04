I 10 migliori film di Emma Watson (Di mercoledì 15 aprile 2020) I 10 migliori film di Emma Watson: da Harry Potter a Piccole donne, passando per Noi siamo infinito e Bling Ring, riscopriamo insieme la filmografia dell'attice. Viso acqua e sapone, occhi pieni di passione e gratitudine per il suo lavoro, Emma Watson è una di quelle attrici che ha dato parecchio al mondo del cinema con le sue tanto diverse ed interessanti interpretazioni. D'altra parte, chi se non lei avrebbe potuto conquistarci, nell'ormai lontano 2001, con quel suo "È leviosa, non leviosà"? Insomma, la sua è una carriera lunga ormai vent'anni e in questo periodo ne è passata di acqua sotto i ponti: è cresciuta davanti a noi e con noi, l'abbiamo vista interpretare ruoli via via sempre più maturi, passando dall'infanzia all'età adulta senza problemi. ... Leggi su movieplayer I 10 migliori film sul bullismo

James Gunn svela i 27 sequel migliori del primo film : ecco l'elenco

I 35 migliori film commedia su Netflix da vedere (Di mercoledì 15 aprile 2020) I 10di: da Harry Potter a Piccole donne, passando per Noi siamo infinito e Bling Ring, riscopriamo insieme laografia dell'attice. Viso acqua e sapone, occhi pieni di passione e gratitudine per il suo lavoro,è una di quelle attrici che ha dato parecchio al mondo del cinema con le sue tanto diverse ed interessanti interpretazioni. D'altra parte, chi se non lei avrebbe potuto conquistarci, nell'ormai lontano 2001, con quel suo "È leviosa, non leviosà"? Insomma, la sua è una carriera lunga ormai vent'anni e in questo periodo ne è passata di acqua sotto i ponti: è cresciuta davanti a noi e con noi, l'abbiamo vista interpretare ruoli via via sempre più maturi, passando dall'infanzia all'età adulta senza problemi. ...

Negritaliani : @Edosiddi Un sogno, con Tobey che rompe la quarta parete e fa “facciamo finta che il 3 non sia esistito e ammettiam… - leleunz77719427 : @Im_ImErUb E Che film, uno dei migliori secondo il mio parere. - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: I migliori #film sulle #auto: da Bullitt a Fast & Furious - fedepetriii : RT @cuddlepoetry: io sto ancora aspettando il mio glow up da cesso a figa come nei migliori film - cuddlepoetry : io sto ancora aspettando il mio glow up da cesso a figa come nei migliori film -

Ultime Notizie dalla rete : migliori film I 10 migliori film con sorpresa Wired Italia I 10 migliori film di Emma Watson

I 10 migliori film di Emma Watson: da Harry Potter a Piccole donne, passando per Noi siamo infinito e Bling Ring, riscopriamo insieme la filmografia dell'attice. CLASSIFICA di MARA SIVIERO — ...

Parliamo delle mie donne, il film che omaggia il fascino della rockstar Johnny Hallyday

Con il film Parliamo delle mie donne, il regista Claude Lelouch torna a dirigere il più ... mette in scena l’idea di un medico che, per far riconciliare il suo miglior amico Jacques Kaminsky (Hallyday ...

I 10 migliori film di Emma Watson: da Harry Potter a Piccole donne, passando per Noi siamo infinito e Bling Ring, riscopriamo insieme la filmografia dell'attice. CLASSIFICA di MARA SIVIERO — ...Con il film Parliamo delle mie donne, il regista Claude Lelouch torna a dirigere il più ... mette in scena l’idea di un medico che, per far riconciliare il suo miglior amico Jacques Kaminsky (Hallyday ...