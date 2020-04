Huawei pronta a sfidare Nvidia e AMD con le sue GPU?

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 15 aprile 2020) AMD esono i leader nel mercato dellee, alla fine di quest'anno, anche Intel si unirà alla mischia. Tuttavia, sembra che i protagonisti di questo mercato non saranno solamente 3, dato che anchepotrebbe realizzare le sue.La pubblicazione sudcoreana (The Elec) afferma che il colosso cinese ha intenzione di entrare nel mercato delle schede grafiche.starebbe pianificando di lanciare prodotti legati al Cloud e all'AI Business Group quest'anno "nel tentativo di penetrare nel mercatoserver attualmente dominato da".Qualunque cosastia pianificando, sembra che non avrà un impatto diretto sul mercato delleconsumer. Quindi, sembra che l'azienda non abbia in programma, almeno per ora, delle schede grafiche pensate per il gaming.Leggi altro...