Genoa | causa persa | 800mila euro allo Zaglebie Lubin per Jagiello

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Ildovrà pagarenelle casse delloper un contenzioso che riguarda il centrocampistaIldovrà versarenelle casse dellodopo aver perso unalegata a una controversia contrattuale per il centrocampista Filip, acquistato dai rossoblù nella passata stagione. La FIFA ha accolto il ricorso del club polacco, costringendo la società del presidente Enrico Preziosi a pagare entro 45 giorni con il rischio, previo blocco del mercato. Leggi su Calcionews24.com

Uno dei giocatori che in questa stagione ha dato di più per la causa del Genoa è sicuramente l’esperto attaccante Goran Pandev. Il giocatore macedone classe 1983 indossa la maglia del “Grifone” dal ...Il Genoa dovrà versare 800mila euro nelle casse dello Zaglebie Lubin dopo aver perso una causa legata a una controversia contrattuale per il centrocampista Filip Jagiello, acquistato dai rossoblù ...