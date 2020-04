Generazione X | Kevin Smith inserirà il Coronavirus nella trama del sequel

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 15 aprile 2020)sta completando la sceneggiatura deldiX e la storia affronterà i problemi legati al. IldiX, che sarà intitolato Twilight of the Mallrats, dovrebbe arrivare prossimamente sul grande schermo eha svelato che ha intenzione di inseriredegli elementi legati al. L'anticipazione è stata annunciata durante un episodio del podcast FatMan Beyond, sottolineando che in questi giorni sta lavorando alla sceneggiatura.ha spiegato: "Stavo lavorando a Twilight of the Mallrats, lo script deldiX e quindi stavo semplicemente leggendo degli articoli una sera fa sull'apocalisse dei negozi, sul fatto che il 2020 avrebbe rappresentato la morte di un mucchio di punti ...