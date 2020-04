Cremona, procura indaga sulle morti per Coronavirus: “La gente ha diritto di sapere cos’è successo” (Di mercoledì 15 aprile 2020) La procura di Cremona indaga sull'elevato numero di decessi causato dal Coronavirus in tutta la provincia, uno dei territori lombardi più colpiti dalla pandemia. Quattro i pubblici ministeri al lavoro: dovranno fare luce su eventuali responsabilità colpose nei decessi. "Se anche fosse difficile individuare specifiche responsabilità di natura penale, bisognerà capire che cosa è successo - ha detto il procuratore capo Roberto Pellicano -. La gente ha diritto di saperlo". Leggi su fanpage (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ladisull'elevato numero di decessi causato dalin tutta la provincia, uno dei territori lombardi più colpiti dalla pandemia. Quattro i pubblici ministeri al lavoro: dovranno fare luce su eventuali responsabilità colpose nei decessi. "Se anche fosse difficile individuare specifiche responsabilità di natura penale, bisognerà capire che cosa è successo - ha detto iltore capo Roberto Pellicano -. Lahadi saperlo".

Coronavirus, indagine della Procura di Cremona sui decessi

