Crema dolce di pistacchi: un dessert goloso facilissimo da realizzare! (Di mercoledì 15 aprile 2020) La Crema dolce di pistacchi è un dessert golosissimo che si può gustare al cucchiaio o anche spalmare. All'occorrenza può essere utilizzata come ingrediente per altre ricette. E' una carta versatile da giocarsi quando si ha voglia di qualcosa di particolare che stupisca il palato con un sapore diverso dalle solite creme. E a voi piacciono i pistacchi? Se la risposta è si, allora dovete proprio leggere la ricetta qui di seguito! Crema dolce di pistacchi, ingredienti: pistacchi già sgusciati, non salati e non tostati, 120 g Zucchero a velo (se non lo avete potete ottenerlo con il mixer), 120 g Burro, 30 g Latte (preferibilmente intero), 50 g Cioccolato bianco, 100 g Procedimento: Per prima cosa avrete lasciato i pistacchi in ammollo in acqua tiepida per 2 ore (nei consigli in basso trovate una alternativa); Scolate e riversateli su un ...

