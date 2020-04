Coronavirus, tamponi alla Rsa di Arese. “Molti positivi, siamo preoccupati” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Molti degli ospiti sono risultati positivi, ma non presentano sintomi e a oggi non si registrano patologie gravi collegabili al covid-19”. Lo dice la sindaca di Arese Michela Palestra a proposito dei tamponi fatti alla Gallazzi Vismara. “siamo molto preoccupati ma anche consapevoli che nella nostra casa di riposo si sta facendo di tutto per prendersi … L'articolo Coronavirus, tamponi alla Rsa di Arese. “Molti positivi, siamo preoccupati” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Coronavirus a Pozzuoli : sono circa 400 i tamponi effettuati all’ospedale La Schiana

Coronavirus : in Lombardia i numeri non scendono “perché si fanno più tamponi”

