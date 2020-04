Coronavirus, stabile il numero dei morti in Lombardia: sono 235 (ieri erano 241). I nuovi casi positivi sono meno di mille (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl bollettino del 15 aprile Continuano a calare i decessi da Coronavirus in Lombardia. Nel bollettino di oggi, 15 aprile, nelle ultime 24 ore ci sono stati +827 nuovi positivi (ieri erano 1.012), per un totale di 62.153. I dati arrivano a fronte di 221.968 tamponi eseguiti (+7.098 nelle ultime 24 ore). Il bilancio dei decessi raggiunge quota 11.377: oggi si sono registrati +235 casi (ieri erano +241). Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è di 1.073 (-48), i ricoverati sono 12.043 (-38). I dati nelle province Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde: Bergamo 10.472 (+46)Brescia 11.187 (+94)Como 2.154 (+48)Cremona 5.202 (+30)Lecco 1.982 (+12)Lodi 2.587 (+18)Monza e Brianza 3.878 (+57)Milano 14.675 (+325)Mantova 2.655 (+24)Pavia 3.316 (+70)Sondrio 859 ... Leggi su open.online Coronavirus - tendenza stabile : 247 positivi nel Casertano

Ieri è stata confermata la morte di tre degli anziani della struttura per COVID-19. Due dei decessi sono avvenuti ieri ... la visita dei parenti all’inizio di marzo. Da domenica lo stabile è stato ...

E anche qui si deve chiamare in causa la Regione Lombardia (che nomina tra l’altro le direzioni sanitarie), almeno per quanto concerne la delibera dell’8 marzo con cui si chiedeva una ricognizione ...

