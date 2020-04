Coronavirus: sarte realizzano 170 mascherine, donate a carcere Caltagirone (Di mercoledì 15 aprile 2020) Palermo, 15 apr. (Adnkronos) – Consegnate stamani dalla Protezione civile comunale e dalle associazioni che si occupano della distribuzione al direttore della Casa circondariale di Caltagirone (Catania), Giorgia Gruttadauria, 170 mascherine. Sono state realizzate da 19 sarte della città e destinate al personale della Polizia penitenziaria in servizio nella struttura. Si tratta di una parte delle mascherine frutto dell’opera generosa delle volontarie e di piccole, ma significative donazioni del materiale occorrente da parte di altri cittadini, che hanno risposto all’invito dell’assessore al Welfare e vicesindaco, Concetta Mancuso, “dando così prova, insieme alle associazioni attivamente impegnate ‘ dice Mancuso – di grande senso civico e spirito di servizio”. “L’iniziativa, coordinata dalla Protezione civile ... Leggi su calcioweb.eu Mascherine Coronavirus : Comune piemontese assume sarte per “fai da te”

Amici 2020 : le sarte non seguono le misure anti Coronavirus? La risposta della produzione

Amici 19 - scoppia lo scandalo : le sarte del talent show lavorano a stretto contatto nonostante il Coronavirus (Di mercoledì 15 aprile 2020) Palermo, 15 apr. (Adnkronos) – Consegnate stamani dalla Protezione civile comunale e dalle associazioni che si occupano della distribuzione al direttore della Casa circondariale di(Catania), Giorgia Gruttadauria, 170. Sono state realizzate da 19della città e destinate al personale della Polizia penitenziaria in servizio nella struttura. Si tratta di una parte dellefrutto dell’opera generosa delle volontarie e di piccole, ma significative donazioni del materiale occorrente da parte di altri cittadini, che hanno risposto all’invito dell’assessore al Welfare e vicesindaco, Concetta Mancuso, “dando così prova, insieme alle associazioni attivamente impegnate ‘ dice Mancuso – di grande senso civico e spirito di servizio”. “L’iniziativa, coordinata dalla Protezione civile ...

CiaobyDany : RT @Open_gol: Dagli attori alle sarte, dagli orchestrali ai ballerini, senza tutele, temono per la tenuta dei teatri in attesa di una riape… - f_giuffrida : RT @Open_gol: Dagli attori alle sarte, dagli orchestrali ai ballerini, senza tutele, temono per la tenuta dei teatri in attesa di una riape… - alcinx : RT @Open_gol: Dagli attori alle sarte, dagli orchestrali ai ballerini, senza tutele, temono per la tenuta dei teatri in attesa di una riape… - Open_gol : Dagli attori alle sarte, dagli orchestrali ai ballerini, senza tutele, temono per la tenuta dei teatri in attesa di… - riberalive : Caltabellotta: Comune e benefattore finanziano e le sarte realizzano 1000 mascherine contro il coronavirus April 11, 2020 at 06:26PM -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sarte Coronavirus: sarte realizzano 170 mascherine, donate a carcere Caltagirone Il Sannio Quotidiano Coronavirus: sarte realizzano 170 mascherine, donate a carcere Caltagirone

Sono state realizzate da 19 sarte della città e destinate al personale della Polizia penitenziaria in ... sono impegnati in prima fila nelle attività per la prevenzione e il contenimento del ...

Moda, la capacità di reinventarsi

Senza dimenticare come eravamo durante il Covid-19. Interi settori creativi e industriali saranno costretti a ripensarsi ... Il sistema-moda campano ha dinanzi a sé una sfida straordinaria.

Sono state realizzate da 19 sarte della città e destinate al personale della Polizia penitenziaria in ... sono impegnati in prima fila nelle attività per la prevenzione e il contenimento del ...Senza dimenticare come eravamo durante il Covid-19. Interi settori creativi e industriali saranno costretti a ripensarsi ... Il sistema-moda campano ha dinanzi a sé una sfida straordinaria.