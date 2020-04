Coronavirus: mamma positiva partorisce la sua bambina mentre è in coma (Di mercoledì 15 aprile 2020) La sua storia arriva direttamente dallo Stato di Washington. Angela Primachenko è una mamma con una storia che l’intero mondo dovrebbe conoscere. A 33 settimane di gestazione è risultata positiva al Coronavirus e le sue condizioni si sono aggravate giorno dopo giorno, finché non è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva e mandata in coma farmacologico. Durante il suo “stato” ha inconsapevolmente dato alla luce la sua bambina e al suo risveglio ha scoperto di essere diventata mamma. Ava, questo il nome scelto per il frutto del suo amore, fortunatamente, è risultata negativa al test per il covid-19. Angela ha voluto diffondere la sua storia sui social network, come messaggio di forza per tutte le mamme prossime al parto. “Sono stata dimessa dopo 7 giorni di ricovero, 10 giorni attaccata ad un ventilatore e mille ... Leggi su bigodino CORONAVIRUS - BIMBO FIGLIO DI INFERMIERA FUGGE DAI NONNI/ "Voglio abbracciare mamma!"

Coronavirus : bimbo di 5 anni fa l’autostop per vedere la mamma

Coronavirus Isernia - mamma non può comprare le uova per Pasqua ai figli (Di mercoledì 15 aprile 2020) La sua storia arriva direttamente dallo Stato di Washington. Angela Primachenko è unacon una storia che l’intero mondo dovrebbe conoscere. A 33 settimane di gestazione è risultataale le sue condizioni si sono aggravate giorno dopo giorno, finché non è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva e mandata infarmacologico. Durante il suo “stato” ha inconsapevolmente dato alla luce la suae al suo risveglio ha scoperto di essere diventata. Ava, questo il nome scelto per il frutto del suo amore, fortunatamente, è risultata negativa al test per il covid-19. Angela ha voluto diffondere la sua storia sui social network, come messaggio di forza per tutte le mamme prossime al parto. “Sono stata dimessa dopo 7 giorni di ricovero, 10 giorni attaccata ad un ventilatore e mille ...

Carmela_oltre : RT @anis_epis: Sanità: mamma 19enne morta dopo complicazioni del parto a Enna. La giovane donna, ricoverata nel reparto di Terapia intensiv… - f_desena : RT @marco_gervasoni: Mamma mia, ma questi sono peggio di Maduro. Coronavirus, il Viminale: 'Ispettori in aziende e negozi per controllare l… - VirginiaPanzeri : RT @anis_epis: Sanità: mamma 19enne morta dopo complicazioni del parto a Enna. La giovane donna, ricoverata nel reparto di Terapia intensiv… - PulcinoRossoner : RT @alfredoferrante: Mamma, ho perso un DPCM! Riflessioni semiserie sull'affastellarsi di norme in materia di #smartworking d'emergenza nel… - anis_epis : Sanità: mamma 19enne morta dopo complicazioni del parto a Enna. La giovane donna, ricoverata nel reparto di Terapia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mamma La mamma si arrende al Coronavirus, dopo 14 giorni muore anche il figlio Il Gazzettino Coronavirus, i frati minori di Milazzo affidano la città al Santissimo Crocifisso

Quest’anno le misure di contenimento del contagio del coronavirus hanno impedito la partecipazione dei fedeli alle varie ... collegata tramite il web si è pregato per tutto il popolo milazzese “i ...

Coronavirus, il post del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini di Latina

Vi auguriamo di stare bene in questo periodo in cui siamo costretti a rimanere a casa per il coronavirus. Speriamo bene ... con i nonni e i familiari; fare i dolci con la mamma; suonare uno strumento; ...

Quest’anno le misure di contenimento del contagio del coronavirus hanno impedito la partecipazione dei fedeli alle varie ... collegata tramite il web si è pregato per tutto il popolo milazzese “i ...Vi auguriamo di stare bene in questo periodo in cui siamo costretti a rimanere a casa per il coronavirus. Speriamo bene ... con i nonni e i familiari; fare i dolci con la mamma; suonare uno strumento; ...