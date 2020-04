Contagi diminuiscono, ma sono ancora quasi 30mila a settimana. Gimbe: “Virus non è sotto controllo” (Di mercoledì 15 aprile 2020) I nuovi Contagi da coronavirus calano e il governo continua a lavorare alle Fase 2. Anche l'Oms e la Commissione europea in questi giorni hanno fornito una serie di suggerimenti sul ritorno alla normalità. Ma la fine dell'emergenza è ancora arrivata: "La diffusione del Contagio è ancora ben lontana dall’essere controllata, in particolare in alcune Regioni, Province ed aree metropolitane. Il rischio di una nuova impennata dei casi, pertanto, è sempre in agguato ed è molto rischioso abbassare la guardia", ha spiegato il dottor Nino Cartabellotta a Fanpage.it. Leggi su fanpage LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Oltre 2 milioni di casi al mondo - diminuiscono i contagi in Italia

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Oltre 2 milioni di casi nel mondo - diminuiscono i contagi in Italia

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. 1363 casi attivi oggi - 566 i decessi in Italia. Diminuiscono i contagi rispetto a ieri (Di mercoledì 15 aprile 2020) I nuovida coronavirus calano e il governo continua a lavorare alle Fase 2. Anche l'Oms e la Commissione europea in questi giorni hanno fornito una serie di suggerimenti sul ritorno alla normalità. Ma la fine dell'emergenza èarrivata: "La diffusione delo èben lontana dall’essere controllata, in particolare in alcune Regioni, Province ed aree metropolitane. Il rischio di una nuova impennata dei casi, pertanto, è sempre in agguato ed è molto rischioso abbassare la guardia", ha spiegato il dottor Nino Cartabellotta a Fanpage.it.

iMagazineTwit : #Coronavirus, diminuiscono contagi e terapie intensive in #FVG - romymenichelli : @Cartabellotta Professore ma è 1 mese che stiamo in quarantena come mai i contagi non diminuiscono? È possibile ch… - CondoluciGiuse1 : appunto! visto che dopo 4 settimane morti e contagi non diminuiscono perché la quarantena? certo è che non si può v… - detestotutti : @RobertoBurioni Mi scusi professor Burioni, ma non è che sia solo una decisione politica? Perchè stanno continuando… - matteotti_g : RT @Alby_372: #CommissariateLaLombardia #CommissariateIlPiemonte #COVID19 In 4 giorni si è passati da 56.000 tamponi a 26.000 e sostengo… -