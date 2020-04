Cds - Figc vuole ripartire dalla Coppa Italia: spuntano le date per le due semifinali (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il calcio Italiano continua a lavorare per cercare di trovare le giuste misure in vista della possibile ripresa della stagione. Leggi su tuttonapoli PRIMA PAGINA - CdS : "Tutti in ritiro - protocollo dei medici Figc" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il calciono continua a lavorare per cercare di trovare le giuste misure in vista della possibile ripresa della stagione.

tuttonapoli : Cds - Figc vuole ripartire dalla Coppa Italia: spuntano le date per le due semifinali - infoitsport : CdS - Club e Figc verso il post-emergenza: sarà un calcio nuovo - fcin1908it : EDICOLA CDS / Tutto pronto: Leghe top e Uefa unite. La FIGC si prepara a dare il via - - FcInterNewsit : CdS - Club e Figc verso il post-emergenza: sarà un calcio nuovo - infoitsport : EDICOLA CDS – Stiamo tornando. La Figc insiste per la ripresa, i club pronti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Cds Figc Cds - Figc vuole ripartire dalla Coppa Italia: spuntano le date per le due semifinali Tutto Napoli Cds - Figc vuole ripartire dalla Coppa Italia: spuntano le date per le due semifinali

15.04.2020 22:54 - Cds - Figc vuole ripartire dalla Coppa Italia: spuntano le date per le due semifinali 15.04.2020 22:38 - Repubblica - Si riparte con la Coppa Italia? Prima le due semifinali per ...

CdS - Club e Figc verso il post-emergenza: sarà un calcio nuovo

In tal senso, i club e la Federcalcio stanno programmando un 'nuovo calcio' post-emergenza coronavirus, come spiega il Corriere dello Sport. Dovrà essere un 'nuovo calcio' a 360 gradi, approfittando d ...

15.04.2020 22:54 - Cds - Figc vuole ripartire dalla Coppa Italia: spuntano le date per le due semifinali 15.04.2020 22:38 - Repubblica - Si riparte con la Coppa Italia? Prima le due semifinali per ...In tal senso, i club e la Federcalcio stanno programmando un 'nuovo calcio' post-emergenza coronavirus, come spiega il Corriere dello Sport. Dovrà essere un 'nuovo calcio' a 360 gradi, approfittando d ...