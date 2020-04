Calcio, la ripresa divide ma Gravina non molla: “Si potrebbe non giocare al nord” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMinistri da una parte, Figc e Lega dall’altra. Il Calcio torna al centro dell’interesse del Paese nonostante la guerra contro il coronavirus non sia stata ancora vinta. Questa volta, però, non si parla di campo ma del ritorno in campo. Dopo le parole del professor Rezza e della sottosegretaria Zampa, arrivano oggi quelle di Pierpaolo Sileri. Il viceministro della salute, intervenuto nel corso della trasmissione “Fuori dal coro” in onda su Rete 4, si è detto scettico sulla possibile ripresa dell’attività agonistica. “Credo che, purtroppo, un campionato di Calcio in questo momento, con gli stadi aperti e con un’epidemia in corso sia inverosimile“, ha dichiarato Zampa, facendo intuire che, in questo momento, le idee del Governo vanno in una direzione diversa rispetto a quelle ... Leggi su anteprima24 Amoruso sul Coronavirus : "Fatico a pensare alla ripresa del calcio - al Sud percezione diversa"

Federica Pellegrini : “Per la ripresa sento parlare solo di calcio - non di altri sport. Olimpiadi? Sono a bordo”

La ridicola polemica dell’Italietta sulla ripresa del campionato di calcio (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMinistri da una parte, Figc e Lega dall’altra. Iltorna al centro dell’interesse del Paese nonostante la guerra contro il coronavirus non sia stata ancora vinta. Questa volta, però, non si parla di campo ma del ritorno in campo. Dopo le parole del professor Rezza e della sottosegretaria Zampa, arrivano oggi quelle di Pierpaolo Sileri. Il viceministro della salute, intervenuto nel corso della trasmissione “Fuori dal coro” in onda su Rete 4, si è detto scettico sulla possibiledell’attività agonistica. “Credo che, purtroppo, un campionato diin questo momento, con gli stadi aperti e con un’epidemia in corso sia inverosimile“, ha dichiarato Zampa, facendo intuire che, in questo momento, le idee del Governo vanno in una direzione diversa rispetto a quelle ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Rezza (Cts): 'Non darei ok a ripresa del campionato di calcio' Il parere del direttore del dipartiment… - forumJuventus : Del Piero: 'Dybala ha qualità straordinarie, il suo percorso in bianconero è iniziato da poco e può fare ancora di… - RaiSport : ? #Gravina:'Stagione da chiudere. Lavoriamo sul come non sul quando' Leggi la news ?? - TweetGino : Volevo chiedere alla #Pellegrini se quando nel nuoto si parlava solo di lei e gli sponsor inseguivano solo lei se s… - CalcioNews24 : Sottil: «Giocare a porte chiuse? Il calcio perde le emozioni» -