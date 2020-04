Antonella Elia amara: “Penso che il GF abbia messo fine alla mia carriera” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Antonella Elia, confidenze: chi sente e chi no degli inquilini. Poi la confessione amara: “Penso che il GF Vip abbia messo fine alla mia carriera” Antonella Elia, concorrente tra i più chiacchierati del Grande Fratello Vip 4, si è raccontata a bocce ferme al settimanale Chi, una settimana dopo la conclusione del reality. Ed è … L'articolo Antonella Elia amara: “Penso che il GF abbia messo fine alla mia carriera” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv “Sempre accanto a me”. Antonella Elia - il commovente ricordo di quella persona speciale che non c’è più

Antonella Elia : ‘Grande Fratello Vip? La fine della mia carriera’

Antonella Elia : "sposare Pietro sarebbe un sogno"/ "Non voglio più vedere Fernanda" (Di mercoledì 15 aprile 2020), confidenze: chi sente e chi no degli inquilini. Poi la confessione: “Penso che il GF Vipmia carriera”, concorrente tra i più chiacchierati del Grande Fratello Vip 4, si è raccontata a bocce ferme al settimanale Chi, una settimana dopo la conclusione del reality. Ed è … L'articolo: “Penso che il GFmia carriera” proviene da Gossip e Tv.

SimonaParisi11 : @sansa_voglia @Gioiaste1 Antonella e' labile...E forse anche chi la apprezza. Almeno fernanda ha fatti un percorso… - infoitcultura : Antonella Elia: 'Grande Fratello Vip? La fine della mia carriera' - monika88161994 : RT @vincycernic95: BACK WHEN ANTONELLA ELIA ENDED CLIZIA INCORVAUA PS: FORSE COL SENNO DI POI CI È ANDATA ANCHE LEGGERA #GFVIP https://t.c… - casella_lorenzo : RT @see_lallero: '0369-561222...2' Antonella Elia da 'Pressing' 1995-97 In onda su Italia 1. #VeryNormalTRASH #GFVIP - rossellina2 : RT @vincycernic95: BACK WHEN ANTONELLA ELIA ENDED CLIZIA INCORVAUA PS: FORSE COL SENNO DI POI CI È ANDATA ANCHE LEGGERA #GFVIP https://t.c… -