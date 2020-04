Adriano Panzironi bloccato dall’Agcom: “Life 120 per prevenire il Coronavirus” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il “guru” della longevità, delle vie facili per stare bene con diete a base di discutibilissimi integratori, è stato bloccato dall’Agcom. Adriano Panzironi è stato obbligato a sospendere per sei mesi la diffusione dei suoi contenuti tv in merito alla diffusione del Coronavirus. Nello specifico, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ordinato la sospensione della diffusione dei contenuti da parte dei servizi di media audiovisivi sul canale 880 Sat e sul canale 61 dtt esercitati rispettivamente dalla società Italian Broadcasting S.r.l e Mediacom S.r.l. a seguito della programmazione del format “Il cerca salute” e dello speciale “Quello che non vi hanno detto sul Coronavirus” in relazione al metodo Life 120 che Panzironi da tempo porta in giro, virtualmente, per l’Italia. Le due istruttorie ... Leggi su quifinanza Adriano Panzironi e la “cura” per il Coronavirus (che gli ha fatto chiudere la tv)

