Acerbi | “Mi sento un leone in gabbia La Lazio può vincere lo scudetto”

Il difensore della Lazio non vede l'ora di ricominciare a giocare anche se senza tifosi non sarà la stessa cosa: "Sarà orrendo giocare a porte chiuse, i tifosi fanno la differenza". Acerbi è convinto che lui e i suoi compagni possano riuscire a conquistare il titolo: "Faremo di tutto per vincere lo scudetto".

