Specializzanda in prima fila contro il coronavirus multata: "533 euro sul mio già magro stipendio" (Di martedì 14 aprile 2020) La macchina gli si ferma in mezzo alla strada, va da un amico a prendere i cavi per far ripartire l'auto e viene fermata dalla polizia che la multa per aver violato la normativa per limitare il contagio da coronavirus: "Questi 533 euro li scalerò dalla mia busta paga, già ridicola di fronte agli straordinari, ai rischi e e ai sacrifici di questi mesi". La giovane dottoressa lavora nel reparto di malattie infettive del Policlinico Gemelli.

