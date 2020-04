Pranzo in terrazzo. Ecco la Pasquetta di Nino D'Angelo (Di martedì 14 aprile 2020) Ai tempi del coronavirus la Pasquetta non si ferma. Anche se casalinga. E così anche Nino D'Angelo passa la sua giornata di festa nella sua abitazione. Per approfondire leggi anche: Nino D'Angelo si fa in tre Ma non vuole perdere l'occasione per fare un brindisi ai suoi fan sparsi per la Penisola. Leggi su iltempo Bisceglie - controlli in elicottero : fuggono dal pranzo sul terrazzo

Coronavirus - controlli in elicottero : sventato pranzo in terrazzo – VIDEO

Coronavirus - pranzo collettivo sul terrazzo ma arriva un elicottero dei Carabinieri a controllare : 5 persone in fuga [VIDEO] (Di martedì 14 aprile 2020) Ai tempi del coronavirus lanon si ferma. Anche se casalinga. E così ancheD'passa la sua giornata di festa nella sua abitazione. Per approfondire leggi anche:D'si fa in tre Ma non vuole perdere l'occasione per fare un brindisi ai suoi fan sparsi per la Penisola.

san_sesco : RT @LoPsihologo: Mi piace mangiare in giro, trovare posti nuovi, fare esperienze culinarie alternative e con questo intendo: -Colazione a l… - tempoweb : Pranzo in terrazzo Ecco la #Pasquetta di #Nino D'Angelo - GeGermana : RT @LoPsihologo: Mi piace mangiare in giro, trovare posti nuovi, fare esperienze culinarie alternative e con questo intendo: -Colazione a l… - han_xiaolu : RT @LoPsihologo: Mi piace mangiare in giro, trovare posti nuovi, fare esperienze culinarie alternative e con questo intendo: -Colazione a l… - lechatlotus : RT @LoPsihologo: Mi piace mangiare in giro, trovare posti nuovi, fare esperienze culinarie alternative e con questo intendo: -Colazione a l… -

Ultime Notizie dalla rete : Pranzo terrazzo Pranzo in terrazzo. Ecco la Pasquetta di Nino D'Angelo Il Tempo Mestre, pic-nic condominiale in gita sul terrazzino

Che ne dici se a Pasquetta facciamo tutti il pranzo in poggiolo?». L’idea è di Alice ... In fondo non c’è ordinanza che vieti di accendere la musica, la scampagnata ha il raggio corto del terrazzo ma ...

Coronavirus a Messina, De Luca: “i messinesi hanno rispettato il patto con il Sindaco e sono rimasti a casa: bravi”

Mentre in molte altre città abbiamo visto le immagini di cittadini intenti a passeggiare per strada, a riunirsi sulla spiaggia e festeggiare sul terrazzo, i messinesi, pur non rinunciando al rito ...

Che ne dici se a Pasquetta facciamo tutti il pranzo in poggiolo?». L’idea è di Alice ... In fondo non c’è ordinanza che vieti di accendere la musica, la scampagnata ha il raggio corto del terrazzo ma ...Mentre in molte altre città abbiamo visto le immagini di cittadini intenti a passeggiare per strada, a riunirsi sulla spiaggia e festeggiare sul terrazzo, i messinesi, pur non rinunciando al rito ...