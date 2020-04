Napoli, ferito in un agguato di camorra, muore dopo un mese in ospedale (Di martedì 14 aprile 2020) Un uomo di 43 anni, Gaetano Mercurio, è morto in ospedale oltre un mese dopo il ricovero, in Rianimazione. Il 43enne, lo scorso 6 marzo, era stato coinvolto in un agguato camorristico a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli, ed era stato ferito con tre colpi di pistola: dopo più di un mese, l'uomo è deceduto. Leggi su fanpage Coronavirus - ex deputato siciliano detenuto è positivo : trasferito in ospedale a Napoli

Un uomo di 43 anni, Gaetano Mercurio, è morto inoltre unil ricovero, in Rianimazione. Il 43enne, lo scorso 6 marzo, era stato coinvolto in uncamorristico a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di, ed era statocon tre colpi di pistola:più di un, l'uomo è deceduto.

Napoli, morto all'ospedale San Paolo il pregiudicato ferito il 6 marzo a Fuorigrotta

Camorra: ferito in agguato a marzo, morto in ospedale 43enne

Gaetano Mercurio, 43 anni, ferito in un agguato a Napoli il 6 marzo scorso, è morto la vigilia di Pasqua dopo 36 giorni in rianimazione. Il pregiudicato del quartiere napoletano di Fuorigrotta, era st ...

