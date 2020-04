Maria De Filippi, chiarimento dal suo ufficio stampa: “Notizia falsa!” (Di martedì 14 aprile 2020) Maria De Filippi vittima di notizia falsa, interviene il suo ufficio stampa Maria De Filippi è di nuovo finita al centro dell’attenzione mediatica, stavolta, però, ciò che l’ha vista protagonista è stata solo una fake news prontamente smentita. Mentre la presentatrice era intenta nel suo lavoro cercando di portare avanti le trasmissioni (Uomini e Donne, Amici..) durante quest’emergenza coronaivurs, sul suo conto sono girate delle voci non proprio carine. Come riportato da una notizia, la conduttrice sarebbe stata citata in tribunale per aver svelato il segreto della sua perdita di peso. Questo il titolo: “Maria De Filippi è stata citata in tribunale per aver divulgato il segreto della sua perdita di peso“, titolo che poi è stato rimosso. Dunque la notizia ha mobilitato immediatamente l’ufficio stampa della ... Leggi su lanostratv Uomini e Donne - Maria De Filippi cambia tutto : anticipazioni - ecco come sarà

Uomini e donne : Maria De Filippi punta su Gemma e Giovanna

