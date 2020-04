Licia Nunez | «E adesso un figlio»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 14 aprile 2020) Licia Nunez, 42 anni, ha trascorso 87 giorni dentro la casa del Grande Fratello Vip. E appena ne è uscita ha trovato fuori un mondo completamente cambiato, in piena emergenza Coronavirus. La sera in cui è stata prelevata dalla casa di Cinecittà, l’attrice non ha trovato nessuno ad accoglierla, nemmeno il pubblico. Ha ricevuto quei guanti e quelle mascherine con cui tutti noi siamo ormai abituati a convivere ed è stata accompagnata a casa. «Quel che provo», racconta, «è ancora un senso di smarrimento, come fossi in un frullatore». E non è la prima volta. Nata in Puglia, andata via di casa giovanissima, Licia è salita più volte sulle montagne russe, e ormai ne possiede la patente. Spartiacque, un coming out arrivato nel 2012 in un’intervista a Vanity Fair: «Il mio cuore appartiene a una donna». Era la prima volta, allora, che parlava della relazione con l’attivista e politica Imma Battaglia. Ora a riabbracciarla – sempre a distanza di sicurezza – ha ritrovato la compagna, Barbara Eboli, la prima persona qui ci racconta che le ha fatto venire voglia di costruire un futuro.