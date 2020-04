“Giuseppe Conte dona il suo stipendio da presidente sino a fine emergenza” (Di martedì 14 aprile 2020) L’adagio: “Giuseppe Conte dona il suo stipendio” torna di nuovo nonostante avessimo fatto chiarezza con un articolo pubblicato il 30 marzo. A questo giro il premier è al centro di un meme completamente privo di fondamento, accompagnato da un miocardio e un’immagine, e una semplice scritta. Il taglio è classico: immagini senza fonti, di cui ne avevamo delineato i tratti tipici in questa guida utile. Giuseppe Conte dona il suo stipendio da presidente sino a fine emergenza Conte non dona il suo stipendio da presidente né ha mai annunciato di farlo. Chi pubblica queste immagini distorce un’informazione che risale al 2018, quando Giuseppe Conte rinunciò al 20% del suo stipendio e lo annunciò sui social. Il post è ancora presente sulla pagina ufficiale: Onestà e trasparenza: due parole ... Leggi su bufale Coronavirus - Meloni su La7 : “Giuseppe Conte è un criminale - ha responsabilità gravissime”. Myrta Merlino la riprende. E lei rettifica

Matteo Renzi “Giuseppe Conte non sarà mai il nostro leader - fino al 2023 poi ognuno per la propria strada” e medita l’appoggio esterno al governo (Di martedì 14 aprile 2020) L’adagio: “Giuseppeil suo” torna di nuovo nonostante avessimo fatto chiarezza con un articolo pubblicato il 30 marzo. A questo giro il premier è al centro di un meme completamente privo di fondamento, accompagnato da un miocardio e un’immagine, e una semplice scritta. Il taglio è classico: immagini senza fonti, di cui ne avevamo delineato i tratti tipici in questa guida utile. Giuseppeil suodaemergenzanonil suodané ha mai annunciato di farlo. Chi pubblica queste immagini distorce un’informazione che risale al 2018, quando Giusepperinunciò al 20% del suoe lo annunciò sui social. Il post è ancora presente sulla pagina ufficiale: Onestà e trasparenza: due parole ...

Rinaldi_euro : Mentana spiega la democrazia a Giuseppe Conte (Video) - - LegaSalvini : ++ DURISSIMO IL DIRETTORE DEL TEMPO: 'CONTE COME SCHETTINO, HA PENSATO A SALVARE PRIMA SE STESSO, GLI ITALIANI DOPO… - trash_italiano : Giuseppe Conte alla prossima conferenza stampa ???? @neodie - arcanodavvero : RT @GabrieleCarrer: ++ Coronavirus: Mosca, in Italia su richiesta di Conte ++ La Russia fornisce assistenza all'Italia nella lotta contro… - cdghietta : RT @EugenioCardi: Io ho appena firmato. Fatelo anche voi e fate girare per favore. I diritti sono importanti, i diritti sono la base di ogn… -

Ultime Notizie dalla rete : “Giuseppe Conte Coronavirus, la sfida di Conte: «L’Europa è unita oppure non esiste» Corriere della Sera