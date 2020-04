Fondo salva Stati | Confindustria chiede al governo di usarlo | “Ora i prestiti sono senza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) Quattro giorni fa il premier Giuseppe Conte lo ha escluso. “La mia posizione e quella delsul Mes non è mai cambiata e mai cambierà”, ha twittato. L’Italia dunque, come ribadito ieri dal viceministro all’Economia Antonio Misiani, non intendere l’accesso a una linea di credito del. Neppure se il prossimo Consiglio europeo accetterà la proposta dell’Eurogruppo di prevedere come unica condizione l’uso di quei soldi per le spese sanitarie legate al coronavirus. Il tema però rimane sul tavolo, visto che il Mes è uno dei tre pilastri del pacchetto di aiuti che i leader Ue discuteranno il 23 aprile. Martedì a rilanciare la discussione ci ha pensato: la lobby degli industrialidi ripensarci e usare “tutti gli strumenti disponibili” per ...