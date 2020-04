Fase 2 spostamenti: calendario fine restrizioni. Le ipotesi al vaglio (Di martedì 14 aprile 2020) Fase 2 spostamenti: calendario fine restrizioni. Le ipotesi al vaglio Si fa un gran parlare di Fase 2 negli ultimi giorni: c’è una gran voglia di ripartire, di rilanciarsi, di riprendere quello che si era interrotto fino a poco tempo fa. Ma bisogna attendere il parere degli esperti e la comunità tecnico-scientifica per il momento è piuttosto scettica a riaprire “con leggerezza”, anche perché ci troviamo ancora nella Fase 1. Allo stesso tempo, però, il governo chiede chiarezza e non pareri contraddittori agli scienziati, anche per organizzare in modo efficiente il calendario delle riaperture e l’inizio della tanto agognata Fase 2. Chi riapre il 14 aprile Già oggi, martedì 14 aprile 2020, riapriranno alcune attività: librerie, cartolibrerie, negozi di abbigliamento per bambini, per citarne alcune. Anche ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - come sarà la Fase 2 : regole - spostamenti - lavoro e tutte le ipotesi su quando inizia

