Coronavirus: bimbo di 5 anni fa l’autostop per vedere la mamma (Di martedì 14 aprile 2020) Voleva riabbracciare la sua mamma, impegnata in prima linea nell’emergenza Coronavirus ed e’ uscito di casa di nascosto con l’intento di fermare un’auto e chiedere un passaggio per andare da lei. Protagonista della vicenda a lieto fine, un bimbo di 5 anni di Pordenone. Il piccolo che era appena stato sgridato dai nonni, per aver riempito di carta igienica il water, era uscito di casa senza farsi notare e aveva chiesto un passaggio a un automobilista. Il bambino, come lui stesso ha raccontato, voleva rivedere la mamma dopo un mese di assenza da casa: la donna lavora in una struttura sanitaria di Trieste e lo aveva lasciato dai suoi genitori per evitare qualsiasi rischio di contagio da Coronavirus. A notare la presenza in strada del bambino – che aveva percorso poche decine di metri dal cancello della propria abitazione, mentre i nonni lo stavano ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - bimbo di 4 anni malato di tumore sconfigge covid-19/ La favola di Archie

Coronavirus, a 5 anni scappa di casa a Pordenone per raggiungere la madre che lavora in un ospedale di Trieste

Pordenone, bimbo di 5 anni scappa di casa per raggiungere la mamma che lavora in un ospedale di Trieste

