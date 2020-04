"Conto i letti vuoti, sono 78 in un mese". La testimonianza da una rsa di Crema (Di martedì 14 aprile 2020) "Conto i letti vuoti e sono 78. Settantotto persone morte dal 5 marzo, data di entrata dell'ultimo ospite, a oggi”. La donna che tiene questa mesta contabilità è un'operatrice sociosanitaria della Fondazione Benefattori Cremaschi (Fbc) di Crema, “una dei cinque dipendenti, più un medico, che si prendono cura di 200 ospiti. Ora purtroppo – esita - sono diventati 122”. Capire quanti in questa casa di riposo che ha radici antiche, fino al 1500, siano deceduti per coronavirus non è possibile. “Ufficialmente – spiega - ci sono una decina di pazienti positivi al Covid, di cui ancora vivi sono tre”. Ma basti dire che “a gennaio, febbraio erano morte 5 persone” e “nei primi mesi dello scorso anno una quindicina” per capire quanto il coronavirus abbia inciso in questa drastica ... Leggi su agi Massimo Giletti - il racconto della malattia e la fede : “Sono stato a Lourdes 30 volte” (Di martedì 14 aprile 2020) "78. Settantotto persone morte dal 5 marzo, data di entrata dell'ultimo ospite, a oggi”. La donna che tiene questa mesta contabilità è un'operatrice sociosanitaria della Fondazione Benefattorischi (Fbc) di, “una dei cinque dipendenti, più un medico, che si prendono cura di 200 ospiti. Ora purtroppo – esita -diventati 122”. Capire quanti in questa casa di riposo che ha radici antiche, fino al 1500, siano deceduti per coronavirus non è possibile. “Ufficialmente – spiega - ciuna decina di pazienti positivi al Covid, di cui ancora vivitre”. Ma basti dire che “a gennaio, febbraio erano morte 5 persone” e “nei primi mesi dello scorso anno una quindicina” per capire quanto il coronavirus abbia inciso in questa drastica ...

