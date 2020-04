Calcio, il direttore vicario dell’OMS: “Abbastanza difficile pensare ad un ritorno in campo a maggio” (Di martedì 14 aprile 2020) In un’intervista a RaiSport, Ranieri Guerra, direttore vicario dell’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha parlato della possibile ripresa dei campionati di Calcio, affermando che difficilmente a maggio ci saranno già le condizioni per ricominciare a giocare, e che si stanno fornendo delle indicazioni per la ripresa. “ritorno in campo a maggio? Ci sono delle indicazioni che stiamo fornendo. Se i giocatori vengono sottoposti a test e valutazioni continue sulla suscettibilità alla malattia e vengono tenuti i distanziamenti necessari, che è difficile, è un’ipotesi. Ma è un’ipotesi che passa attraverso una serie di verifiche e mi sembra abbastanza difficile che vengano superate queste istanze“. “Il Comitato tecnico scientifico sta facendo una valutazione del rischio. Non possiamo perdere il ... Leggi su oasport Parma-SPAL 0-1 - le pagelle di CalcioWeb – Missiroli direttore d’orchestra - Petagna infallibile

Deliso - il direttore d’orchestra che ama il calcio e ha portato il caffè in Russia (Di martedì 14 aprile 2020) In un’intervista a RaiSport, Ranieri Guerra,dell’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha parlato della possibile ripresa dei campionati di, affermando che difficilmente a maggio ci saranno già le condizioni per ricominciare a giocare, e che si stanno fornendo delle indicazioni per la ripresa. “in campo a maggio? Ci sono delle indicazioni che stiamo fornendo. Se i giocatori vengono sottoposti a test e valutazioni continue sulla suscettibilità alla malattia e vengono tenuti i distanziamenti necessari, che è, è un’ipotesi. Ma è un’ipotesi che passa attraverso una serie di verifiche e mi sembra abbastanzache vengano superate queste istanze“. “Il Comitato tecnico scientifico sta facendo una valutazione del rischio. Non possiamo perdere il ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Rezza (Cts): 'Non darei ok a ripresa del campionato di calcio' Il parere del direttore del dipartiment… - MassimoCaputi : «Se dovessi dare un parere tecnico sulla ripresa del #calcio non lo darei favorevole. Poi sarà la politica a decide… - Eurosport_IT : Uno è direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, l'altro è il portavoce de… - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: Ranieri #Guerra: 'Difficile che il #campionato riprenda a maggio' Il direttore vicario #OMS: 'Non possiamo perdere il capital… - lara_ugolini : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Rezza (Cts): 'Non darei ok a ripresa del campionato di calcio' Il parere del direttore del dipartimento di M… -