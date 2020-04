Belen Rodriguez | figuraccia in diretta | è la prima volta che si trova in una situazione

(Di martedì 14 aprile 2020) La quarantena gioca brutti scherzi, anche a. La modella argentina, che sta passando la quarantena nella sua casa di Milano accanto alla famiglia, ha postato un video che ha scatenato l’ilarità della rete. Sorrisi e risate in un momento difficile, anche per lei, che piùha sottolineato di soffrire la mancanza della famiglia e della sorella Cecilia. Cechu che, dopo il lockdown, ha deciso di trasferirsi a Trento nella tenuta di Ignazio Moser e che, a sua, aveva raccontato la nostalgia nel sapere la sorella lontana., da parte sua, cerca di vincere l’inedia come può. Tutti giornifa video e dirette per tenere compagnia ai suoi seguaci, mostrando i suoi allenamenti in casa e le sue imperdibili ricette. L’argentina, infatti, ama cucinare per la sua famiglia e condivide questa sua passione anche con i ...

ElisaDiGiacomo : Belen Rodriguez e Giulia De Lellis avrebbero discusso per questioni di lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

La quarantena di Belen Rodriguez sta procedendo come quella di ogni mamma alle prese con il suo bambino in casa da molto tempo, e per il quale è necessario trovare tanti modi per riempire le sue ...Nelle ultime settimane sono state tante e piuttosto feroci le critiche nei confronti di Barbara D'Urso e dei sui programmi, soprattutto in relazione alla famosa preghiera recitata in diretta. In ...