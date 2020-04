Amici All Stars con Maria De Filippi: Javier Rojas entra nel cast (Di martedì 14 aprile 2020) Javier Rojas ad Amici All Stars: sarà concorrente di Maria De Filippi Durante Amici 19 Javier Rojas è stato uno dei protagonisti più discussi del talent di Maria De Filippi. Il ballerino cubano è riuscito a vincere il circuito danza, dividendo il montepremi con Nicolai Gorodiskii e si è assunto le sue responsabilità anche per aver messo in atto atteggiamenti con propri consoni allo spirito della trasmissione. Probabilmente proprio per questo mea culpa, fatto in diverse interviste, è stato chiamato come concorrente ad Amici All Stars. Javier Rojas ha confermato che parteciperà, ma sa poco di come sarà strutturato il programma. Sui social ha svelato: “C’è questo Amici All Stars a maggio e non so bene come sarà”. La notizia ha colto di sorpresa tutti i suoi affezionati fan e la notizia si ... Leggi su lanostratv Nicolai Gorodiskii raccomandato | Duro messaggio del ballerino dopo Amici 19

