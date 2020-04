Amazon vola: assunte altre 75mila persone (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – La pandemia fa schizzare il commercio online e soprattutto Amazon che si conferma la piattaforma e-commerce preferita per ogni tipo di acquisto, tanto da rendere necessaria l’assunzione di altre 75mila persone per un totale di 175mila nuovi dipendenti. Lo ha annunciato lo stesso colosso di Jeff Bezos che ha aggiunto alle 100mila persone già assunte a tempo pieno o part-time nelle scorse settimane altri 75mila nuovi posti di lavoro. Il tutto mentre le trimestrali USA si avvicinano e le polemiche interne ed esterne ad Amazon – sotto pressione per la mole di acquisti che si sono riversati sulla piattaforma – sono schizzate alle stelle. Da qui la mossa di Bezos: rilancio dell’occupazione e bonus ai dipendenti, con l’aumento del salario orario, il raddoppio degli straordinari e due settimane di assenza retribuita nel caso si risultasse ... Leggi su quifinanza Da favola il crollo dei prezzi per Huawei P30 Pro e P30 : forti sconti Amazon il 1 marzo (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – La pandemia fa schizzare il commercio online e soprattuttoche si conferma la piattaforma e-commerce preferita per ogni tipo di acquisto, tanto da rendere necessaria l’assunzione diper un totale di 1nuovi dipendenti. Lo ha annunciato lo stesso colosso di Jeff Bezos che ha aggiunto alle 100milagiàa tempo pieno o part-time nelle scorse settimane altrinuovi posti di lavoro. Il tutto mentre le trimestrali USA si avvicinano e le polemiche interne ed esterne ad– sotto pressione per la mole di acquisti che si sono riversati sulla piattaforma – sono schizzate alle stelle. Da qui la mossa di Bezos: rilancio dell’occupazione e bonus ai dipendenti, con l’aumento del salario orario, il raddoppio degli straordinari e due settimane di assenza retribuita nel caso si risultasse ...

