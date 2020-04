Amadeus cede all’epidemia | brutte notizie per il presentatore

Leggi su chenews

(Di martedì 14 aprile 2020) Il programma diè stato cancellato. I Soliti Ignoti, molto apprezzato dal pubblico, al momento è sospeso per dare spazio a Bruno Vespa.(fonte da gettyimages)Un duro colpo per il conduttore di Rai 1, uscito trionfante dal Festival di Sanremo. Dopo il momento di gloria, ottenuto grazie allo show sanremese, adessoè costretto a sottostare all’epidemia. L’azienda di Viale Mazzini, al momento, ha deciso di cancellare il suo programma per dare maggiore spazio all’informazione sul coronavirus. A prendere il suo posto è proprio Bruno Vespa con la sua storica trasmissione Porta a Porta. La sofferta decisione è stata presa perché al momento non ci sono nuove puntate da mandare in onda e le registrazioni non si sa ancora quando potranno riprendere. A causa dell’emergenza,non ...