Allarme Science | a fine restrizioni il virus tornerà | quarantena fino al 2022

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Science

MeteoWeek

Allarme dall’Università di Harvard dove le simulazioni mostrano che il contagio rischia di riprendere non appena vengono allentate le restrizioni. Potrebbe volerci una quarantena a singhiozzo almeno ...Aumentano le molecole in sperimentazione in Italia e all'estero per contrastare Covid-19 in quella che si rivela una caccia senza sosta per trovare una terapia. Spesso si tratta di medicinali già usat ...