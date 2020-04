Alessandro Del Piero e la moglie regalano pasti ai bisognosi - (Di martedì 14 aprile 2020) Sofia Lombardi Alessandro Del Piero, con il supporto del suo ristorante a Los Angels, offre pasti gratuiti ai bambini ricoverati presso il Children's Hospital Alessandro Del Piero scende nuovamente in campo e lo fa con il supporto del suo ristorante di Los Angels: quel N10 che prende il nome dalla sua maglia e che si è fatto largo nel campo della ristorazione. Come sempre in silenzio e con consapevolezza, l'amatissimo capitano della Juventus ha donato un numero corposo di pasti al Children's Hospital e, in particolare, ai suoi piccoli ospiti. Un gesto amorevole e sentito che il calciatore ha voluto fare in silenzione con discrezione, come è nel suo stile, ma ricondiviso dai media e dalla stessa moglie Sonia Amoruso. Una serie di foto che hanno voluto elogiare l'impegno e il gesto di Del Piero, sempre pronto a prestare gratuitamente la sua immagine per inziative ... Leggi su ilgiornale Alessandro Del Piero - le foto più belle -

Alessandro Velotto - pallanuoto : “Con Recco e Settebello l’ambizione è vincere. Pessimista sulla ripresa del campionato”

GAZZETTA – Intervista ad Alessandro Del Piero : “In Italia la Juve è il meglio” (Di martedì 14 aprile 2020) Sofia LombardiDel, con il supporto del suo ristorante a Los Angels, offregratuiti ai bambini ricoverati presso il Children's HospitalDelscende nuovamente in campo e lo fa con il supporto del suo ristorante di Los Angels: quel N10 che prende il nome dalla sua maglia e che si è fatto largo nel campo della ristorazione. Come sempre in silenzio e con consapevolezza, l'amatissimo capitano della Juventus ha donato un numero corposo dial Children's Hospital e, in particolare, ai suoi piccoli ospiti. Un gesto amorevole e sentito che il calciatore ha voluto fare in silenzione con discrezione, come è nel suo stile, ma ricondiviso dai media e dalla stessaSonia Amoruso. Una serie di foto che hanno voluto elogiare l'impegno e il gesto di Del, sempre pronto a prestare gratuitamente la sua immagine per inziative ...

Capezzone : Assolutamente da leggere la lettera aperta su @atlanticomag del prof.avv. Alessandro Varrenti. Idee per ripartire s… - La7tv : #ottoemezzo Alessandro Del Piero: 'La decisione sulla ripartenza del campionato non spetta alle società di calcio,… - rtl1025 : ?? @delpieroale e gli #azzurri campioni del mondo nel 2006, lanciata una raccolta fondi per la #CroceRossa - bon1z : @Alessandro_Lesa @reportrai3 e combattere significa diventare professionisti del turismo, non scappato di casa che… - emsfil : RT @valex_cinePhile: Io prima di mettere qualche video del concerto, voglio condividere questo 'pre', pur con i rumori che disturbano rimar… -