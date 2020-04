Alda D’Eusanio aggredita per strada posta il video su Instagram (Di martedì 14 aprile 2020) “Oggi io e Mia siamo state aggredite in piazza della Chiesa Nuova che è ormai diventata ritrovo dei senzatetto che spesso si ubriacano e aggrediscono i passanti. Lei ha dato un calcio a Mia e poi ha iniziato ad inveire contro di me. Questa gente va aiutata e controllata. Nessuno deve essere lasciato solo. Neppure noi”. Queste le parole di Alda D’Eusanio a commento di un video che ha caricato sulla sua pagina Facebook. La D’Eusanio stava camminando insieme al suo cane (Mia) nel quartiere Parione a Roma, non distante dalla sua abitazione. A un certo punto è stata aggredita da una donna che sembrerebbe essere, almeno stando alla stessa D’Eusanio, una senza tetto. Il video è stato postato sui social e in molti hanno commentato, non tutti d’accordo con la pubblicazione delle immagini di una donna in difficoltà: “Cara Alda, ... Leggi su ilfattoquotidiano Brutta disavventura in strada per Alda D’Eusanio è stata aggredita da una donna

Alda D’Eusanio aggredita verbalmente per strada : ecco cosa è successo (VIDEO)

Una donna aggredisce Alda D’Eusanio per strada : “Putt**a!” (VIDEO) (Di martedì 14 aprile 2020) “Oggi io e Mia siamo state aggredite in piazza della Chiesa Nuova che è ormai diventata ritrovo dei senzatetto che spesso si ubriacano e aggrediscono i passanti. Lei ha dato un calcio a Mia e poi ha iniziato ad inveire contro di me. Questa gente va aiutata e controllata. Nessuno deve essere lasciato solo. Neppure noi”. Queste le parole diD’Eusanio a commento di unche ha caricato sulla sua pagina Facebook. La D’Eusanio stava camminando insieme al suo cane (Mia) nel quartiere Parione a Roma, non distante dalla sua abitazione. A un certo punto è statada una donna che sembrerebbe essere, almeno stando alla stessa D’Eusanio, una senza tetto. Ilè statoto sui social e in molti hanno commentato, non tutti d’accordo con la pubblicazione delle immagini di una donna in difficoltà: “Cara, ...

Noovyis : (Alda D’Eusanio aggredita per strada posta il video su Instagram) Playhitmusic - - FQMagazineit : Alda D’Eusanio aggredita per strada posta il video su Instagram - SalvatoreBelliz : RT @_DAGOSPIA_: ALDA D'EUSANIO RIPRENDE UNA DONNA CHE LA INSULTA IN STRADA E POSTA IL VIDEO SU INSTAGRAM - _DAGOSPIA_ : ALDA D'EUSANIO RIPRENDE UNA DONNA CHE LA INSULTA IN STRADA E POSTA IL VIDEO SU INSTAGRAM -

Ultime Notizie dalla rete : Alda D’Eusanio Lorella Cuccarini, addio al biondo: per Rapunzel si è fatta mora Kikapress