Zaia allenta il lockdown (Di lunedì 13 aprile 2020) L’emergenza coronavirus non è finita, ma il Veneto inaugura una nuova fase. Quella, per usare le parole del governatore Luca Zaia, del lockdown soft. Restano alcune restrizioni, ma vengono eliminati alcuni divieti. Uno tra tutti: il limite, quando si esce, di stare al massimo a 200 metri di distanza dalla propria abitazione. Per il presidente della Regione, si tratta di un atto di fiducia nei confronti dei cittadini. “Domattina sappiamo che troveremo più auto in autostrada e più persone che vanno al lavoro, per cui abbiamo scritto quest’ordinanza pensando a un lockdown ridotto, un lockdown ‘soft’ che però deve mettere in sicurezza anche chi ha spostamenti importanti”, ha detto Zaia in conferenza stampa.Tra le misure confermate o adottate ci sono: “Chiusura degli esercizi commerciali come i supermarket la domenica ... Leggi su huffingtonpost LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Zaia : “Le misure hanno rallentato il contagio di 5 giorni sul nostro modello riferimento. E questo dimostra i benefici”

Coronavirus, caos riaperture: 6 aziende su 10 attive, così si aggira il blocco

Il decreto che allenta la quarantena nazionale lascia al prefetto la decisione sulle riaperture ... «Il 60% delle imprese è aperto grazie al silenzio assenso, ma noi chiediamo di essere più coinvolti» ...

