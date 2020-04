Wolverhampton | Adama Traore | l’incredibile crescita dell’ex Barcellona

(Di lunedì 13 aprile 2020)è uno dei principali trascinatori del. L’exè cresciuto molto rispetto all’ultima stagione Trascinato da giocatori come Neves, Jimenez e, il Wolvherampton è ormai una delle realtà più solide della Premier League. Il calciatore più iconico è probabilmente l’ex: nonostante un fisico da culturista (neanche sembra a prima vista che possa giocare a calcio), ha numeri quasi senza precedenti nel dribbling. Nessuno in Europa salta di più l’uomo. Va esaminata la nettarispetto all’annata precedente. Se i dati su tiri, Expected Goals, e Expected Assist sono praticamente gli stessi, oggiha realizzato già 4 gol e 7 assist: l’anno scorso erano la miseria di, rispettivamente, un gol e un assist. Unaimpressionante, ...

