Tiziano Ferro polemico | Fabio Fazio lo riprende | cosa è successo

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 13 aprile 2020)si sfoga ai microfoni di “Che tempo che fa” mettendo in imbarazzo il conduttoreche non sa davvero come rispondere.. La vita in quarantena a Los Angeles Se le restrizioni del Governo a causa del Covid 19 hanno messo in ginocchio l’Italia in quasi tutti i settori, di sicuro quello dello … L'articololoproviene da www.meteoweek.com.