Migranti, le grida d’aiuto dai barconi: “Ci sono morti, aiutateci”. Sbarco a Portopalo (Di lunedì 13 aprile 2020) Migranti, le grida d’aiuto dai barconi: “Ci sono dei morti, veniteci a prendere”. ROMA – Migranti, le grida d’aiuto dai barconi rese note da Alarm Phone. L’associazione ha voluto diffondere un audio-choc con le voci dei profughi che sono bloccati nel Mediterraneo in attesa dei soccorsi. Tra le voci si sente una donna che in francese chiede aiuto: “La bambina sta molto male – dice – non abbiamo acqua e cibo. Ci dicono che vengono a prenderci ma non vediamo nessuno. Qualcuno può aiutarci per favore“. E un uomo aggiunge: “Ci sono due morti, aspettiamo quattro giorni, ci sono bambini svenuti, non sappiamo dove siamo. Abbiamo bisogno di aiuto subito. Vi prego“. Lunedì di Pasqua.Una madre ci dice che sua figlia di 7 anni ha bisogno di aiuto e che 5 persone hanno perso i sensi sulla barca in ... Leggi su newsmondo Migranti : grida dal Mediterraneo - "Venite a salvarci"

L'ultimo contatto è di ieri. Si sente la voce di una ragazza di 21 anni, parla in francese. Dice di essere incinta e di viaggiare con una bambina di sette anni, implora aiuto: " La bambina sta molto m ...

