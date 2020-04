Mara Venier, gaffe in diretta proprio con ‘lui’: “Ho fatto una figuraccia…” (Di lunedì 13 aprile 2020) Anche il giorno di Pasqua Mara Venier ha tenuto compagnia al pubblico di Rai1 con la sua Domenica In. Una Pasqua diversa dal solito, a casa per tutti per via dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese. E la stessa Mara, regina di spontaneità, non ha potuto fare a meno di commuoversi in diretta di fronte al video messaggio del nipotino Claudio. La conduttrice non se l’aspettava ed era così emozionata da scoppiare in lacrime. “Credo che tutti i nipoti d’Italia mi possano capire in questo momento. Per noi è veramente doloroso non poter vedere i nostri nipoti”, ha detto commossa scusandosi con il pubblico. Poi, con la stessa spontaneità, ha chiesto nuovamente perdono ai telespettatori ma per una mega gaffe commessa nel bel mezzo dell’intervista con Francesco Renga, in collegamento da Brescia. (Continua dopo la foto) Mara ... Leggi su caffeinamagazine Mara Venier gaffe a Domenica In : imbarazzo per Renga e Ambra Angiolini

robibertu : RT @eliscrivecose: Sto piangendo per Mara Venier che chiede a Renga di salutarle Ambra e darle un bacio da parte sua - Lotus3Patrizia : RT @eliscrivecose: Sto piangendo per Mara Venier che chiede a Renga di salutarle Ambra e darle un bacio da parte sua - Ringooostar1 : RT @eliscrivecose: Sto piangendo per Mara Venier che chiede a Renga di salutarle Ambra e darle un bacio da parte sua - DonatellaEspos1 : RT @eliscrivecose: Sto piangendo per Mara Venier che chiede a Renga di salutarle Ambra e darle un bacio da parte sua - VLapucci : RT @eliscrivecose: Sto piangendo per Mara Venier che chiede a Renga di salutarle Ambra e darle un bacio da parte sua -