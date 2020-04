Gommone alla deriva segnalato da SeaWatch, Guardia Costiera smentisce: nessun naufragio (Di lunedì 13 aprile 2020) La Guardia Costiera ha smentito nelle ultime ore la notizia divulgata da SeaWatch, che ieri lanciava l’allarme per un presunto Gommone alla deriva: nessun naufragio, dunque, e nessuna vittima tra i migranti. Nella giornata di ieri, proprio in concomitanza con la festività di Pasqua, l’Ong tedesca SeaWatch ha pubblicato un tweet nel quale raccontava di … L'articolo Gommone alla deriva segnalato da SeaWatch, Guardia Costiera smentisce: nessun naufragio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Lesbo - un gruppo di abitanti dell’isola respinge un gommone di migranti dalla banchina : il silenzio dei bambini a bordo. Le immagini (Di lunedì 13 aprile 2020) Laha smentito nelle ultime ore la notizia divulgata da, che ieri lanciava l’rme per un presunto, dunque, ea vittima tra i migranti. Nella giornata di ieri, proprio in concomitanza con la festività di Pasqua, l’Ong tedescaha pubblicato un tweet nel quale raccontava di … L'articolodaproviene da www.meteoweek.com.

Adnkronos : #Migranti, #GuardiaCostiera su gommone alla deriva: 'Nessun naufragio' - notizieoggi24 : La Guardia Costiera ha comunicato, tramite l'agenzia Adnkronos, di aver portato avanti degli accertamenti sul gommo… - VIVALITALIA4 : RT @andreasso1951: Gommone vuoto in mezzo al mare, si teme naufragio- Nessun naufragio i migranti erano stati salvati in precedenza. Il gom… - nfswitalia : RT @andreasso1951: Gommone vuoto in mezzo al mare, si teme naufragio- Nessun naufragio i migranti erano stati salvati in precedenza. Il gom… - SoniaLaVera : RT @andreasso1951: Gommone vuoto in mezzo al mare, si teme naufragio- Nessun naufragio i migranti erano stati salvati in precedenza. Il gom… -

Ultime Notizie dalla rete : Gommone alla Migranti, gommone alla deriva. La Guardia Costiera rassicura: “nessun naufragio” Stretto web Migranti e sbarchi in Sicilia "Ecco la nave per la quarantena"

Il mezzo ripreso da un velivolo Frontex e segnalato quale pericolo per la navigazione, spiega la Guardia costiera, "era un gommone alla deriva, in area SAR libica, senza motore, verosimilmente oggetto ...

Gommone alla deriva segnalato da SeaWatch, Guardia Costiera smentisce: nessun naufragio

La Guardia costiera ha smentito nelle ultime ore la notizia divulgata da SeaWatch, che ieri lanciava l’allarme per un presunto gommone alla deriva: nessun naufragio, dunque, e nessuna vittima tra i ...

Il mezzo ripreso da un velivolo Frontex e segnalato quale pericolo per la navigazione, spiega la Guardia costiera, "era un gommone alla deriva, in area SAR libica, senza motore, verosimilmente oggetto ...La Guardia costiera ha smentito nelle ultime ore la notizia divulgata da SeaWatch, che ieri lanciava l’allarme per un presunto gommone alla deriva: nessun naufragio, dunque, e nessuna vittima tra i ...