Coronavirus | dal bonus autonomi ai fondi per le imprese | la mappa per l’erogazione degli

Coronavirus mondo, seconda ondata in Cina: 108 nuovi casi. Trump contro Fauci ritwitta: "Se ne vada"

Stroncato dal coronavirus, Stradella e Voghera piangono don Enrico Beruzzi

Stradella (Pavia), 13 aprile 2020 - Un altro sacerdote è morto, dopo essere stato contagiato dal coronavirus in provincia di Pavia. Questa mattina è deceduto all'ospedale di Voghera, dove era ...

Coronavirus, il cordoglio di Occhiuto per la morte del vigile del fuoco Bonaventura Ferri: «Ha sempre onorato la sua divisa»

COSENZA – Profondo cordoglio è stato espresso dal Sindaco Mario Occhiuto per la scomparsa, avvenuta all’Ospedale Mater Domini di Catanzaro, del vigile del fuoco cosentino Bonaventura Ferri (LEGGI LA ...

