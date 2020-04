Coronavirus: agriturismo in Toscana, cancellate tutte le prenotazioni (Di lunedì 13 aprile 2020) Agriturist - Confagricoltura Toscana stima che i danni già sofferti dalle strutture agrituristiche della regione siano pari ad almeno 25 milioni di euro, con una media di 8-9 mila euro andati in fumo per ciascuna azienda agricola che vede nella ricettività una importante integrazione di reddito Leggi su firenzepost Coronavirus - Coldiretti : 200 posti letto in agriturismo in Lombardia

Coronavirus : Coldiretti Venezia - negli agriturismo azzerate le presenze (2) (Di lunedì 13 aprile 2020) Agriturist - Confagricolturastima che i danni già sofferti dalle strutture agrituristiche della regione siano pari ad almeno 25 milioni di euro, con una media di 8-9 mila euro andati in fumo per ciascuna azienda agricola che vede nella ricettività una importante integrazione di reddito

FIRENZE – Persa la primavera, con le prenotazioni per la Pasqua e i ponti già cancellate, per gli agriturismi toscani inizia a traballare anche la stagione estiva: ad oggi le strutture toscane hanno ...

VARESE – Solo dodici mesi fa, la Pasqua segnava il primo boom del mercato stagionale, specie sul Lago Maggiore e nel Ceresio. Immagini che sembrano distanti anni luce e che vedono oggi uno ...

