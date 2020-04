Casati Modignani: «Tanti bauscia si chiedono “perché è successo a Milano e non a Napoli?”» (Di lunedì 13 aprile 2020) Il Fatto quotidiano, con Antonello Caporale, intervista la scrittrice milanese Sveva Casati Modignani (il suo vero nome è Bice Cairati), 81 anni, che con i suoi libri ha superato le dodici milioni di copie vendute. Racconta la disillusione di Milano, una città che ha aperto gli occhi dopo essersi a lungo cullata nel sogno di una superiorità di visione, di gestione e in un’ultima analisi di qualità della vita. L’esito di questa sciagura la intesto alla bella gente chiamata a curare la cosa pubblica. Gente di quattro soldi, senza capacità e senza moralità. Cosicché le dimensioni di questa tragedia si sono fatte catastrofiche. Caporale le chiede: l’ecatombe è capitata proprio voi lombardi cuore dell’economia, motore dell’Italia. E lei risponde: Infatti i Tanti bauscia che conosco bene si domandano ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 aprile 2020) Il Fatto quotidiano, con Antonello Caporale, intervista la scrittrice milanese Sveva(il suo vero nome è Bice Cairati), 81 anni, che con i suoi libri ha superato le dodici milioni di copie vendute. Racconta la disillusione di, una città che ha aperto gli occhi dopo essersi a lungo cullata nel sogno di una superiorità di visione, di gestione e in un’ultima analisi di qualità della vita. L’esito di questa sciagura la intesto alla bella gente chiamata a curare la cosa pubblica. Gente di quattro soldi, senza capacità e senza moralità. Cosicché le dimensioni di questa tragedia si sono fatte catastrofiche. Caporale le chiede: l’ecatombe è capitata proprio voi lombardi cuore dell’economia, motore dell’Italia. E lei risponde: Infatti iche conosco bene si domandano ...

