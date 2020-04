Altri 566 morti, superata quota 20 mila in Italia (Di lunedì 13 aprile 2020) Il segnale di arretramento dell’epidemia di Covid-19 tarda ad arrivare nel bilancio giornaliero della Protezione Civile. L’Italia registra Altri 566 decessi e supera così quota 20 mila vittime, attestandosi a 20.465. Ancora oggi pesante il bilancio della Lombardia, con 280 morti in 24 ore. Sono complessivamente 103.616 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.363 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di 1.984. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. Sono 1224 guariti in più rispetto a ieri.Il numero dei contagiati totali dal coronavirus nel nostro Paese - compresi morti e guariti - è di 159.516, con un incremento rispetto a ieri di 3.153. Calano ancora, per il decimo giorno consecutivo, i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.260 i pazienti nei reparti, 83 in meno rispetto a ieri. ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - i dati : ci sono altri 566 morti. In totale sono più di ventimila. Ma il trend di crescita del contagio è al 2% : mai così basso

Coronavirus - oggi in Italia altri 566 morti e 3.153 nuovi contagiati : bilancio sfiora 160 mila casi e 20.500 morti [DETTAGLI] (Di lunedì 13 aprile 2020) Il segnale di arretramento dell’epidemia di Covid-19 tarda ad arrivare nel bilancio giornaliero della Protezione Civile. L’registra566 decessi e supera così20vittime, attestandosi a 20.465. Ancora oggi pesante il bilancio della Lombardia, con 280in 24 ore. Sono complessivamente 103.616 i malati di coronavirus in, con un incremento di 1.363 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di 1.984. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. Sono 1224 guariti in più rispetto a ieri.Il numero dei contagiati totali dal coronavirus nel nostro Paese - compresie guariti - è di 159.516, con un incremento rispetto a ieri di 3.153. Calano ancora, per il decimo giorno consecutivo, i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.260 i pazienti nei reparti, 83 in meno rispetto a ieri. ...

Agenzia_Ansa : Coronavirus: secondo gli ultimi dati della Protezione Civile calano i ricoveri in terapia intensiva. Altri 1.363 ma… - HuffPostItalia : Altri 566 morti, superata quota 20 mila in Italia - zazoomnews : Coronavirus i dati: ci sono altri 566 morti. In totale sono più di ventimila. Ma il trend di crescita del contagio… - tabarro63 : RT @HuffPostItalia: Altri 566 morti, superata quota 20 mila in Italia - Noovyis : (Coronavirus, i dati: ci sono altri 566 morti. In totale sono più di ventimila. Ma il trend di crescita del contagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Altri 566 Coronavirus: in Italia altri 566 morti e 1.224 guariti ROMA on line Covid-19, in Italia i morti sono più di 20.000

I nuovi decessi sono 566, i guariti 1.224 in più rispetto a Pasqua ROMA — Nel giorno di Pasquetta ... Rispetto a ieri, in terapia intensiva ci sono 3.260 persone, 83 in meno, mentre 28.023 sono ...

Coronavirus, i dati: ci sono altri 566 morti. In totale sono più di ventimila. Ma il trend di crescita del contagio è al 2%: mai così basso

Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 3.153 casi. Vuol che il trend è al 2,01%: la scorsa settimana cresceva in media del 3%, quella prima del quattro. Il numero totale dei casi sfiora i 160mila: ...

I nuovi decessi sono 566, i guariti 1.224 in più rispetto a Pasqua ROMA — Nel giorno di Pasquetta ... Rispetto a ieri, in terapia intensiva ci sono 3.260 persone, 83 in meno, mentre 28.023 sono ...Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 3.153 casi. Vuol che il trend è al 2,01%: la scorsa settimana cresceva in media del 3%, quella prima del quattro. Il numero totale dei casi sfiora i 160mila: ...