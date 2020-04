Zarate: “Lautaro può andare al Barça, l’Inter non può fare nulla”. Ma la verità è un’altra (Di domenica 12 aprile 2020) L’attaccante Lautaro Martinez sarà il pezzo pregiato della prossima sessione di calciomercato. L’argentino è stato protagonista di una stagione molto importante, tanto da aver attirato le attenzioni addirittura del Barcellona, la sua valutazione è aumentata tantissimo e nel contratto è prevista una clausola rescissoria da 110 milioni di euro. E’ andato in scena un vero e proprio giallo, in particolar modo hanno fatto discutere le dichiarazioni Sergio Zarate a Fox Sports Messico: “​C’è una grande possibilità che accada. È un grandissimo giocatore, non ha limiti. Sono quelli (i soldi, ndr) che comandano. Con Messi lì, credo ci sia maggiore possibilità che il calciatore voglia andare a giocare con il più forte di tutti. L’Inter può volere qualsiasi cosa, ma è ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 12 aprile 2020) L’attaccante Lautaro Martinez sarà il pezzo pregiato della prossima sessione di calciomercato. L’argentino è stato protagonista di una stagione molto importante, tanto da aver attirato le attenzioni addirittura del Barcellona, la sua valutazione è aumentata tantissimo e nel contratto è prevista una clausola rescissoria da 110 milioni di euro. E’ andato in scena un vero e proprio giallo, in particolar modo hanno fatto discutere le dichiarazioni Sergioa Fox Sports Messico: “​C’è una grande possibilità che accada. È un grandissimo giocatore, non ha limiti. Sono quelli (i soldi, ndr) che comandano. Con Messi lì, credo ci sia maggiore possibilità che il calciatore vogliaa giocare con il più forte di tutti. L’Inter può volere qualsiasi cosa, ma è ...

