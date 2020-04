Washington Post: "Trump chiese a Fauci perché non far inondare gli Usa dal virus" (Di domenica 12 aprile 2020) “perché non lasciamo che inondi il Paese?”. È stata questa la domanda che, secondo fonti informate citate dal Washington Post, che Donald Trump ha rivolto ad Anthony Fauci durante una riunione della task force della Casa Bianca contro il coronavirus il mese scorso. Secondo le fonti, il presidente avrebbe poi fatto domando all’immunologo riguardo al perché la teoria dell’immunità di gregge fosse stata rifiutata.“Signor presidente, molta gente morirebbe”, avrebbe risPosto il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases che, riportano ancora le fonti, all’inizio non aveva capito cosa il presidente intendesse dicendo di lasciare che il virus “inondasse” il Paese, ma poi sarebbe stato allarmato da queste parole. Il Post rivela anche che i sei medici e scienziati che partecipano alla ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - il Washington Post : “Trump chiese all’immunologo Fauci perché non si potesse lasciare che il virus inondasse il paese”

Coronavirus - il Washington Post : “I migranti sono gli eroi ignorati della pandemia”

Coronavirus - cresce l’emergenza negli USA : oltre 10mila casi a New York. Washington Post : “Trump fu avvisato ma ignorò allarme” (Di domenica 12 aprile 2020) “; non lasciamo che inondi il Paese?”. È stata questa la domanda che, secondo fonti informate citate dal, che Donaldha rivolto ad Anthonydurante una riunione della task force della Casa Bianca contro il coronail mese scorso. Secondo le fonti, il presidente avrebbe poi fatto domando all’immunologo riguardo al; la teoria dell’immunità di gregge fosse stata rifiutata.“Signor presidente, molta gente morirebbe”, avrebbe riso il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases che, riportano ancora le fonti, all’inizio non aveva capito cosa il presidente intendesse dicendo di lasciare che il“inondasse” il Paese, ma poi sarebbe stato allarmato da queste parole. Ilrivela anche che i sei medici e scienziati che partecipano alla ...

fattoquotidiano : Coronavirus, il Washington Post: “Trump chiese all’immunologo Fauci perché non si potesse lasciare che il virus ino… - repubblica : Washington Post: Trump chiese a Fauci perché 'non lasciamo inondare gli Stati Uniti dal coronavirus?' [aggiornament… - HuffPostItalia : Washington Post: 'Trump chiese a Fauci perché non far inondare gli Usa dal virus' - Notiziedi_it : Washington Post: Trump chiese a Fauci perché “non lasciamo inondare gli Stati Uniti dal coronavirus?” - hairotterca : @FerzanOzpetek @repubblica 'secondo fonti informate citate dal Washington Post'... E quali sarebbero queste ultime? Ma che notizia è?? -