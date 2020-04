Vittorio Feltri contro Giuseppe Conte: "Le sparate in tv? Vuole restare avvitato alla poltrona di premier" (Di domenica 12 aprile 2020) Nel giorno di Pasqua, Vittorio Feltri rilancia su Twitter un articolo firmato da Zeus su Libero in edicola domenica 12 aprile. Un articolo che pone sul banco degli imputati Giuseppe Conte e le sue sparate simil-dittatoriali in televisioni, a reti unificate e con tanto di ditino puntato. Scrive il direttore e fondatore del nostro quotidiano: "Il grande Zeus di Libero scrive che Conte in tv dice poco di ciò che interessa alla gente e molto di ciò che interessa a lui stesso, ossia rimanere avvitato alla poltrona di premier". Evidente il riferimento, sia di Zeus sia di Feltri, al fatto che la sceneggiata contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni di venerdì sera avesse un solo obiettivo, quello di conservare il potere. Quello stesso potere che, ora, il presunto avvocato del popolo, sa bene che potrebbe presto perdere: gli italiani sono stufi. Leggi su liberoquotidiano "Quando lo pagava Berlusconi". Travaglio straparla del direttore di Sky? Vittorio Feltri lo sistema : altra figuraccia del manettaro

Vittorio Feltri - coronavirus : "Luce in fondo al tunnel? Sono i fanali del treno"

"Soltanto perché sono chiuse". Politicamente scorretto? L'amarissima verità di Vittorio Feltri sulle chiese (Di domenica 12 aprile 2020) Nel giorno di Pasqua,rilancia su Twitter un articolo firmato da Zeus su Libero in edicola domenica 12 aprile. Un articolo che pone sul banco degli imputatie le suesimil-dittatoriali in televisioni, a reti unificate e con tanto di ditino puntato. Scrive il direttore e fondatore del nostro quotidiano: "Il grande Zeus di Libero scrive chein tv dice poco di ciò che interessagente e molto di ciò che interessa a lui stesso, ossia rimanerepoltrona di premier". Evidente il riferimento, sia di Zeus sia di, al fatto che la sceneggiataMatteo Salvini e Giorgia Meloni di venerdì sera avesse un solo obiettivo, quello di conservare il potere. Quello stesso potere che, ora, il presunto avvocato del popolo, sa bene che potrebbe presto perdere: gli italiani sono stufi.

LegaSalvini : Vittorio Feltri senza peli sulla lingua - Vale77Cal : RT @Libero_official: Il graffio di Vittorio #Feltri: Giuseppe #Conte e le sparate in tv? Tutto per conservare il potere - Noovyis : (Vittorio Feltri contro Giuseppe Conte: 'Le sparate in tv? Vuole restare avvitato alla poltrona di premier') Playh… - RositaRandi : RT @Libero_official: Il graffio di Vittorio #Feltri: Giuseppe #Conte e le sparate in tv? Tutto per conservare il potere - Aldo93661534 : RT @Libero_official: Il graffio di Vittorio #Feltri: Giuseppe #Conte e le sparate in tv? Tutto per conservare il potere -