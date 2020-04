Somma Vesuviana | primo decesso per covid | l’annuncio del sindaco Di Sarno

(Di domenica 12 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ arrivata la notizia che non avrei mai voluto dare: apurtroppo abbiamo il. Si tratta di una persona molto anziana. Nella tarda serata di ieri è giunta anche la notizia di altri 2 contagi. Ad oggi la situazione è questa: 23 casi in totale di coronavirus, 20 contagi attuali, 2 persone guarite ed una deceduta. Oggi siamo a lutto. Chiedo ai cittadini amore e responsabilità”. Lo ha annunciato poco fa Salvatore Didi, nel napoletano. L'articoloper: l’annuncio delDiproviene da Anteprima24.it.

Nel Nolano pattugliati anche i territori di Somma Vesuviana e di Saviano per un totale di 19 persone e 6 esercizi commerciali, di Meta in penisola sorrentina (32 soggetti) e di Casoria nell'area nord ...C’è un giallo sul ventesimo contagio di Coronavirus a Somma Vesuviana, il penultimo avvenuto nella cittadina. Si tratta di un uomo che mentre era in attesa di tampone si era fatto visitare da un ...